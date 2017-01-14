Миллиардер Пинчук заявил о риске для Украины стать частью геополитической сделки

Украина может стать частью геополитической сделки между Россией и Западом. Такое мнение высказал в статье, опубликованной в «Украинской правде», миллиардер Виктор Пинчук , ранее призвавший Киев пойти на компромиссы ради мира с Москвой.

Ситуация в мире, по мнению украинского бизнесмена, кардинально меняется. «У Евросоюза глубокие проблемы. Происходит смена элит Запада. Сам Запад впервые за долгое время подвергается угрозам, потому пересматривает приоритеты. И, что главное для нас, меняется международная группа партнеров, которые до этого момента помогали нам выстоять», — отметил он.

Как полагает Пинчук, «украинский вопрос вполне может стать элементом большой геополитической сделки», в которую также войдут сирийский конфликт, проблема беженцев, судьба ЕС и транстлантического партнерства, а также отношения России и США. При этом у Украины, по словам олигарха, нет гарантий благоприятного исхода.

«Конечно, мы можем и дальше вести себя с Западом так, будто ничего не изменилось. Но тогда нас перестанут принимать всерьез. А поскольку украинский кризис посреди Европы урегулировать все же нужно, то договариваться об этом будут. Но уже без нас», — предупредил он.

Западным политикам, по мнению Пинчука нужно торгово-экономическое и политическое сотрудничество с Россией. При этом большинство членов Евросоюза, как полагает бизнесмен, не готовы видеть Украину в составе ЕС. «Им [политикам] нужны быстрые результаты, которых от них ждет избиратель. В наших силах помочь лидерам Запада их достичь. В обмен на их помощь в достижении наших целей», — заявил Пинчук.

Киев может перестать настаивать на членстве в ЕС, «облегчив жизнь» Евросоюзу и пойдя на компромисс, полагает олигарх. В ответ, по его мнению, Украина может получить от Брюсселя увеличение финансовой помощи, безвизовый режим, а также более твердую внешнеполитическую поддержку, включая продление санкций против России.

5 января заместитель главы администрации президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев заявил, что Киев не намерен идти на компромисс с Москвой в вопросе урегулирования кризиса в Донбассе. Ранее в тот же день стало известно, что Порошенко решил не посещать традиционный украинский ланч в Давосе (Швейцария), который в рамках Всемирного экономического форума ежегодно организует фонд Пинчука. Такое решение глава государства принял якобы в связи с публикацией статьи украинского миллиардера.

В конце декабря 2016 года в газете The Wall Street Journal Пинчук опубликовал статью, где призывает к «болезненным компромиссам» ради мира с Россией исходя из сложившихся реалий. Под этим он подразумевает приход новой американской администрации, пообещавшей реализовать другой подход к России. Кроме того, миллиардер указал, что в Европе к власти могут прийти «лидеры, которые захотят заключить сделку с Кремлем». Одним из компромиссных шагов Украины бизнесмен назвал признание местных выборов в Донбассе.