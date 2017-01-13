Байден заплакал во время вручения ему президентской медали

«За вашу веру в ваших коллег-американцев, за вашу любовь к своей стране и за все деяния, которые останутся последующим поколениям, я рад наградить вас высшей гражданской наградой США, президентской медалью Свободы», — заявил Обама.

По словам действующего президента США, те, кто не восхищаются личностью Байдена, испытывают проблемы.

Перед вручением награды Обама также выступил с хвалебной речью в адрес жены, детей и внуков Байдена.

Отмечается, что Байден не смог сдержать слёз во время церемонии вручения награды.

Президентская медаль Свободы является одной из двух высших наград США для гражданских лиц, вручаемых по решению президента.

Ранее сообщалось, что Байден посетит Украину и Швейцарию перед отставкой.