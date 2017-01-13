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Американский канал правительственных трансляций прервался программой RT
Прерывание трансляции комитета Палаты представителей США передачей RT будет расследовано американским каналом правительственных трансляций C-SPAN.
«Во второй половине дня онлайн трансляция C-SPAN была прервана программой RT. Мы в настоящее время занимаемся расследованием и устранением неполадок после данного инцидента. RT является одной из сетей, которая находится в нашем распоряжении. Согласно нашему предположению, произошла ошибка во внутренней маршрутизации», — приводит CNN заявление компании.
Отмечается, что передача RT перебила выступление конгрессмена Максин Уотерс и транслировалась порядка 10 минут.
Ранее сообщалось, что слушания в сенате США по новому главе ЦРУ были прерваны после слов о «русских». Аналогичный случай произошёл в декабре 2016 года, когда C-SPAN пустил в эфир отрывок послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
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