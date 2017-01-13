Американский канал правительственных трансляций прервался программой RT

Прерывание трансляции комитета Палаты представителей США передачей RT будет расследовано американским каналом правительственных трансляций C-SPAN.

«Во второй половине дня онлайн трансляция C-SPAN была прервана программой RT. Мы в настоящее время занимаемся расследованием и устранением неполадок после данного инцидента. RT является одной из сетей, которая находится в нашем распоряжении. Согласно нашему предположению, произошла ошибка во внутренней маршрутизации», — приводит CNN заявление компании.

Отмечается, что передача RT перебила выступление конгрессмена Максин Уотерс и транслировалась порядка 10 минут.