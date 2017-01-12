Байден о «компромате» на Трампа: в Белом доме удивлены

Президент США Барак Обама был проинформирован о том, что российские спецслужбы якобы обладают компроматом на избранного главу государства Дональда Трампа. Об этом заявил вице-президент страны Джозеф Байден. Его слова приводят Рамблер/новости со ссылкой на агентство Associated Press

«Вообще-то, реакция президента была примерно такой: Какое отношение это имеет к чему бы то ни было?», - заявил Байден.

Кроме того, по словам Байдена, Обама был удивлен тем, что разведка США допустила публикацию непроверенной информации. Все указанные в докладе факты, по замечанию вице-президента США, должны быть «расследованы до конца», потому что на настоящий момент их нельзя назвать правдивыми.

11 января ряд американских СМИ опубликовали информацию о том, что российские спецслужбы владеют данными, которые власти России могут использовать для шантажа избранного американского президента. Так называемое досье на Трампа состоит из серии отчетов за период с 20 июня по 13 декабря 2016 года. В нем говорится о встречах Трампа с представителями российских миллиардеров, российскими чиновниками и представителями Кремля.

Согласно одному из предположений, над отчетом работал экс-сотрудник британских спецслужб. Американская телекомпания NBC отмечает, что «документ содержит очевидные ошибки».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет компромата на Трампа и любая информация на эту тему является, по его словам, абсолютным вымыслом.

Представитель Республиканской партии Дональд Трамп победил на выборах президента США 8 ноября 2016 года и вступит в должность 20 января 2017 года.