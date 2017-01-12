"Я вам слова не давал": Порошенко нахамил одесскому чиновнику

Глава украинского государства Петр Порошенко выступил с резкими высказываниями в адрес неизвестного чиновника. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на украинский портал «Корреспондент.net»

Как утверждается в публикации, чиновник перебил президента, на что Порошенко ответил: «Опустите руку. Вам плохо? Вы потом когда будете президентом, то я вас приглашу и вы выступите вместо меня».

Также украинский лидер отметил, что не давал слово оппоненту.

«Если вы хотите доложить президенту любую информацию, то я вам предоставлю эту возможность», — заявил Порошенко.

Инцидент произошел, когда Петр Порошенко представлял нового губернатора Одесской области Максима Степанова

«Это человек, который настроен работать здесь, а не ездить по заграницам, человек который намерен брать на себя четкие обязанности и их выполнять», — сказал про него Порошенко.