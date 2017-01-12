Минобороны Украины исправило место рождения Ильи Муромцы в «Википедии»

Сотрудники Минобороны Украины поправили несколько статей «Википедии», изменив, в частности, место рождения богатыря Ильи Муромца. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на украинскую газету «Вести»

Как отмечает издание, твиттер-бот «Держредагування», который отслеживает анонимные правки в Википедии с IP-адресов, принадлежащих украинским госструктурам, чаще всего статьи «Википедии» меняли из Минобороны, Верховной Рады, Госспецсвязи и секретариата Кабмина.

«Вести» пишут, что чиновники украинского Минобороны «весь декабрь 2016 года в статье об Илье Муромце доказывали приоритетность версии о его происхождении из села под Черниговом, а не из Владимирской области». Они внесли в статью о богатыре около 15 правок. Возможно, это связано с грядущей премьерой первого украинского фэнтези-фильма о супергероях «Сторожевая застава», который создавался под эгидой украинского Госкино, отмечает издание. В этой картине отстаивается версия о том, что русские богатыри на самом деле родом с Украины.

Илья Муромец - один из главных героев древнерусского былинного эпоса. По легенде, этот богатырь до 33 лет «не владел» руками и ногами, а затем получил чудесное исцеление от «калик перехожих» (волхвов). Его малой родиной называют село Карачарово под Муромом во Владимирской области.