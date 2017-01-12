Тиллерсон: США пошлют Китаю "ясный сигнал" в вопросе спорных островов

Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон считает, что США должны послать Китаю "ясный сигнал" о недопустимости его действий на спорных островах в Южно-Китайском море.

"Мы собираемся послать Китаю ясный сигнал, что, во-первых, строительство островов должно прекратиться, а, во-вторых, их доступ к этим островам не будет разрешен", — заявил Тиллерсон в среду на слушаниях в сенате, где рассматривается его кандидатура на пост госсекретаря.

Он не пояснил, какие именно меры планирует принять администрация США , если такой сигнал не будет услышан китайской стороной.

Новая администрация США приступит к исполнению обязанностей после 20 января, когда состоится инаугурация Трампа.

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.

Постоянная палата третейского суда в Гааге 12 июля по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража и продолжает насыпные и строительные работы на этих территориях.