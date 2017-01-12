Слушания по утверждению Тиллерсона на пост госсекретаря США длились более девяти часов

Американский бизнесмен из Техаса Рекс Тиллерсон , которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на пост госсекретаря в своей формируемой администрации, готов в случае утверждения Сенатом всемерно отстаивать интересы США в отношениях со всеми странами, включая Россию. Он подтвердил это на слушаниях по обсуждению его кандидатуры в сенатском комитете по иностранным делам.

Слушания продолжались больше девяти часов.

Назначенец подчеркнул, что намерен проводить внешнюю политику Трампа, поскольку "государственный секретарь работает на президента" страны. Его спрашивали об отношениях с избранным президентом, с которым они лишь недавно познакомились. Тиллерсон ответил, что согласился на назначение после того, как убедился, что Трамп реально готов его слушать.

Во вступительном слове Тиллерсон подчеркнул, что "Россия на сегодняшний день представляет опасность" для США, "но не является непредсказуемой в продвижении собственных интересов". "Нам нужен открытый и откровенный диалог с Россией по поводу ее устремлений, чтобы мы знали, как прокладывать собственный курс", - подчеркнул кандидат в госсекретари. В его речи не упоминалось ни вмешательство в предвыборную кампанию в США, приписываемое России действующими властями в Вашингтоне, ни будущее американских санкций против РФ.

"Сигнал слабости"

На всем протяжении многочасового заседания российская тема, в том числе и применительно к санкциям, оставалась в центре внимания. Тиллерсон считает необходимым по санкциям "сохранять статус-кво, пока мы не сможем поплотнее пообщаться с Россией и выяснить, каковы их намерения". По просьбе законодателей он также подтвердил, что это означает сохранение действующих санкций.

Но при этом кандидат в госсекретари США постоянно подчеркивал, что использование санкций должно быть тщательно продуманным и целесообразным. "Неэффективные санкции хуже, чем вообще никаких", - несколько раз повторял он. По его убеждению, использовать такие санкции - значит давать "сигнал слабости".

По поводу приписываемых России хакерских атак Тиллерсон поначалу говорил, что пока не имеет допуска к работе с секретной информацией и не может судить о секретных выводах разведки США. На слушаниях не упоминалась недавняя высылка российских дипломатов из США.

Оружие для Киева? При обсуждении кризиса на Украине Тиллерсон подтвердил, что готов поддержать предоставление смертоносного оборонительного оружия Киеву. Он сказал, что Украине надо помогать защищаться, данный вопрос должен обсуждаться в новой При обсуждении кризиса на Украине Тиллерсон подтвердил, что готов поддержать предоставление смертоносного оборонительного оружия Киеву. Он сказал, что Украине надо помогать защищаться, данный вопрос должен обсуждаться в новой администрации США в межведомственном формате.

"Без нашего участия" Тиллерсон подтвердил, что считает воссоединение полуострова с Россией незаконным. Он также сказал, что признать это воссоединение США могут лишь в рамках "более широкого соглашения, устраивающего украинский народ". Номинант на должность главы Госдепа выразил мнение, что действия России в отношении Крыма были силовыми и "требовали пропорционального силового ответа, демонстрации силы" со стороны США и НАТО

В Сирии, по мнению Тиллерсона, развитие событий сейчас диктуется Дамаском, а также Россией, Турцией и Ираном. "Без нашего участия", - добавил он, имея в виду США. В перспективе Вашингтону следует "подтвердить, что мы вернулись, что у нас есть лидерство, есть план влияния на дальнейшее развитие событий в Сирии", для этого, на его взгляд, США необходимо "возобновить взаимодействие с традиционными друзьями и союзниками" в регионе.

Среди них он выделил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана . "Тот стал искать союзника в России, которая ему не союзник", - утверждал Тиллерсон.