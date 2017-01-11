Трамп: не имею ни малейшего отношения к России

«Россия никогда не пыталась использовать какие-либо рычаги влияния против меня. У меня нет никаких дел с Россией: ни сделок, ни займов, ничего», - написал Трамп.

Свое заявление политик сделал, комментирую распространенную в СМИ информацию о связях Трампа с российскими спецслужбами. Кроме того, политик подчеркнул, что его победа на президентских выборах «подтверждена». Слухи о якобы влиянии Кремля на его успех – это, по мнению Трампа, «попытки оппонентов приуменьшить победу».

«Я победил на выборах легко, наше великое «движение» получило подтверждение. Между тем наши недобросовестные оппоненты пытаются приуменьшить нашу победу, распространяя фальшивую информацию. Ситуация достойна сожаления», - написал Трамп.