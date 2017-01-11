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Трамп: не имею ни малейшего отношения к России
Кремль никогда не пытался влиять на избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил сам политик. Слова представителя Республиканской партии передают Рамблер/новости со ссылкой на его аккаунт в Twitter.
«Россия никогда не пыталась использовать какие-либо рычаги влияния против меня. У меня нет никаких дел с Россией: ни сделок, ни займов, ничего», - написал Трамп.
Свое заявление политик сделал, комментирую распространенную в СМИ информацию о связях Трампа с российскими спецслужбами. Кроме того, политик подчеркнул, что его победа на президентских выборах «подтверждена». Слухи о якобы влиянии Кремля на его успех – это, по мнению Трампа, «попытки оппонентов приуменьшить победу».
«Я победил на выборах легко, наше великое «движение» получило подтверждение. Между тем наши недобросовестные оппоненты пытаются приуменьшить нашу победу, распространяя фальшивую информацию. Ситуация достойна сожаления», - написал Трамп.
Также, комментируя «утечку» спецслужб, Трамп заявил, что это «еще один удар» по нему, и задался вопросом, не живут ли американцы в нацистской Германии. Согласно распространенной ранее телекомпанией CNN информации, 6 января в Нью-Йорке состоялся спецбрифинг, на котором представителя спецслужб США предоставили Дональду Трампу доказательства того, что российские власти обладают на него личным и финансовым компроматом, который дискредитирует избранного президента США. По информации американских СМИ, речь идет о двухстраничном резюме, большая часть которого составлена из записок экс-сотрудника британских спецслужб. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что подобные слухи о якобы наличии у Кремля компромата на американского политика «абсолютная чушь» и «бульварное чтиво». Дональд Трамп победил на выборах президента США 8 ноября 2016 года и вступит в должность 20 января 2017 года. Американские власти неоднократно обвиняли Москву в кибератаках на сетевые структуры государства с целью повлиять на исход голосования и помочь республиканцу одержать победу. В Кремле все подобные обвинения отвергают.
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