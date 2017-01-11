КНДР: ядерная война на Корейском полуострове может начаться в любой момент

Ядерная война на Корейском полуострове может начаться в любой момент. С таким предупреждением выступил во вторник заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рён на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"На Корейском полуострове царит чрезвычайно сильная напряженность, и никто не знает, когда вспыхнет ядерная война из-за (военных) маневров, проводимых США и их последователями с целью задушить КНДР при помощи беспрецедентной политической, военной и экономической изоляции и давления", - сказал он на дебатах по теме поддержания международного мира и безопасности.

Дипломат напомнил, что после проведенного КНДР в начале 2016 года ядерного испытания США приняли решение разместить в регионе систему противоракетной обороны THAAD. По его словам, Вашингтону оказалось недостаточно "привезти на Корейский полуостров разнообразные стратегические ядерные силы, в том числе ядерные бомбардировщики и подводные лодки".

Ким Ин Рён обратил внимание, что северокорейская сторона за последние годы неоднократно обращалась к СБ ООН с просьбой провести экстренную встречу в связи с военными маневрами, проводимыми США и Южной Кореей, но эти обращения были проигнорированы. Как заявил зампостпреда КНДР, в сложившейся ситуации у его страны "не было другого выбора", кроме как разрабатывать ядерное оружие для защиты от "постоянных угроз со стороны США, которые начались в 1950-е годы".

За последние годы КНДР осуществила пять ядерных испытаний: в 2006, 2009, 2013 годах и два - в 2016 году. В ответ Совет Безопасности ООН ввел в отношении Пхеньяна различные санкции. 8 января представитель МИД КНДР заявил, что в стране ведется разработка межконтинентальной баллистической ракеты "в интересах самообороны на фоне ядерных угроз со стороны Соединенных Штатов".

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР разрабатывать ядерное оружие и средства его доставки. В Пхеньяне эти документы не признают, заявляя, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность из-за враждебной политики Вашингтона.