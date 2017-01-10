Опубликованы фото Обамы в роли дружки на свадьбе

В сети появились снимки, на которых президент США Барак Обама выступает в роли дружки на свадьбе своего помощника Марвина Николсона. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на BuzzFeed

Just an ordinary wedding? Look more closely. That's John Kerry officiating, and President Obama as a groomsman. pic.twitter.com/6SPw15FRpP — Mike Sington (@MikeSington) 10 января 2017 г.

Невестой на свадьбе была Хелен Пайчич. Церемония прошла в частной резиденции на реке Сент-Джонс во Флориде. Представителям СМИ доступ на свадьбу был закрыт. Марвин Николсон отвечал на протяжении всего президентского срока Барака Обамы за планирование поездок главы США. Кроме того, как говорится в публикации, он составлял компанию хозяину Белого дома в игре в гольф.