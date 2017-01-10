Опубликованы фото Обамы в роли дружки на свадьбе
Главное сейчас
Рамблер/новости

Опубликованы фото Обамы в роли дружки на свадьбе

Опубликованы фото Обамы в роли дружки на свадьбе
Фото:
В сети появились снимки, на которых президент США Барак Обама выступает в роли дружки на свадьбе своего помощника Марвина Николсона. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на BuzzFeed.
Невестой на свадьбе была Хелен Пайчич. Церемония прошла в частной резиденции на реке Сент-Джонс во Флориде. Представителям СМИ доступ на свадьбу был закрыт. Марвин Николсон отвечал на протяжении всего президентского срока Барака Обамы за планирование поездок главы США. Кроме того, как говорится в публикации, он составлял компанию хозяину Белого дома в игре в гольф.
Его супруга, Хелен Пайчич, также работала в администрации Барака Обамы, в департаменте образования. Помимо главы США, на свадьбе присутствовал госсекретарь США Джон Керри. Полномочия Барака Обамы истекают 20 января 2017 года, когда президентом США станет избранный глава государства Дональд Трамп.
В мире США
Администрация США
Джон Керри Барак Обама Дональд Трамп
Оставить комментарий

Последние новости