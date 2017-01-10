Официальный сайт королевской семьи сообщил о смерти Елизаветы II

Сообщение о смерти Елизаветы II появилось на официальном сайте королевской семьи Великобритании. Как говорилось в тексте публикации, монаршая особа скончалась во сне утром 10 января в своей резиденции. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на телеканал «360»

«Королева Елизавета II умерла во сне утром в своей резиденции в Сандрингемском дворце», — говорилось в сообщении.

Скриншот с записью быстро разошелся по социальным сетям. Однако вскоре сообщение было удалено с сайта. Пользователи утверждают, что тот факт, что до сих пор не поступило опровержение, говорит о том, что в королевской семье решили не сообщать о кончине 90-летней королевы. Причиной умолчания может быть необходимость выполнить ряд формальных процедур. Ранее в СМИ появилась информация о слабом здоровье Елизаветы. 25 декабря 2016 года королева была вынуждена из-за состояния здоровья пропустить рождественское богослужение.