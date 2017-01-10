Украинцы останутся без свинины

Во вторник, 10 января, президент Ассоциации свиноводов Украины Артур Лоза заявил, что на Украине из-за вспышки вируса африканской чумы свиней уже летом 2017 года свинина может стать дефицитом, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

«Из-за заражения вирусом африканской чумы свиней Украина значительно сократила производство и экспорт свинины. Если ситуация кардинально не изменится, то уже к лету на Украине возможен дефицит свинины, что приведет к росту цен на нее», - рассказал Лоза.

Он также добавил, что гражданам страны придется покупать польскую, бразильскую и канадскую свинину.

В связи с вспышками вируса африканской чумы свиней некоторые страны отказались от закупок свинины на украинском рынке. В 2016 году экспорт украинской свинины упал почти в 11 раз - до 5,1 млн долларов.