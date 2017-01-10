Польша направит Украине ноту протеста

Власти Польши направят в МИД Украины ноту протеста из-за осквернения монумента, установленного во Львовской области в память о поляках, убитых украинскими националистами. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Wiadomości

Ранее в интернете появился ролик , на котором видно, что являвшийся частью мемориала крест разрушен. Также вандалы раскрасили доски со списками имен жертв в цвета национального украинского флага и флага запрещенной в России « Украинской повстанческой армии » (УПА) с надписью «СС».

«Мы знаем об этом фильме. Утром туда поедет консул, и будет направлена нота в МИД Украины», - заявил польский посол в Киеве Ян Пекло

Как отмечает Wiadomości, монумент в Гуте Пеняцкой (село в Бродовском районе Львовской области Украины, которое сейчас не существует) был установлен в память о поляках, которых убили члены дивизии СС «Галичина» в 1944 году. Тогда были убиты, по разным данным, от 600 до 900 человек, часть из них были заживо сожжены в своих домах и в местном костеле.