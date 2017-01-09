Лукашенко отменил визы для граждан ЕС и США

Белоруссия отменила визовый режим для граждан 80 государств мира, в которые вошли все страны Европейского союза и США. Соответствующий указ подписал белорусский президент Александр Лукашенко . Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

«Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Белоруссию на срок не более пяти суток при въезде через пункт пропуска через Государственную границу Национальный аэропорт Минск для граждан 80 государств», - отмечается в документе.

Как отмечается в указе, новые правила въезда в Белоруссию были приняты в отношении «благоприятных в миграционном плане стран, стратегических партнеров Белоруссии, государств, в одностороннем порядке установивших безвизовый режим в отношении белорусских граждан». Кроме того, отмечается, что порядки безвизового въезда в республику касаются также и так называемых «неграждан Латвии и лиц без гражданства Эстонии».

Для жителей Гаити, Вьетнама, Гондураса, Гамбии, Китая, Индии, Ливана, Намибии, Самоа дополнительно требуется действительная многократная виза государств ЕС или Шенгенской зоны с пометкой о въезде на их территорию. Также власти Белоруссии требуют граждан этих стран иметь авиабилеты с подтверждением в них вылета из Национального аэропорта Минска в течение 5 дней с даты въезда в республику.

Как говорится в документе, указ направлен на активизацию путешествий «бизнесменов, туристов, частных лиц». Новые правила не будут касаться иностранцев, путешествующих в Белоруссию с официальными целями, так как дипломатические и служебные паспорта не будут приниматься во внимание.