Трамп ответил на критику Мерил Стрип

Трамп заявил, что критика «либеральных киношников» для него «не сюрприз». Он добавил, что не видел выступления Стрип на «Золотом глобусе», но назвал ее «обожательницей» его соперницы Хиллари Клинтон

В своей речи Стрип раскритиковала Трампа за то, что он передразнил во время митинга журналиста с инвалидностью Сержа Ковальски. Речь идет о мероприятии в Южной Каролине, на котором Трамп начал махать руками и невнятно говорить, изображая Ковальски.

«Это отчасти разбило мое сердце. Это был момент, когда человек, желающий занять самое уважаемое место в стране, спародировал репортера с инвалидностью. Человек, который превосходит его в привилегиях, власти и возможности дать отпор», - сказала Стрип. Также актриса заявила, что ее возмущает отношение Трампа к мигрантам и его желание ужесточить миграционные законы в США.