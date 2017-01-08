Обама: вряд ли я недооценивал Путина

Президент США Барак Обама интервью телекомпании ABC констатировал, что правильно оценивал президента РФ Владимира Путина , но недооценил эффект от «дезинформации и кибервзломов». Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью в программе «На этой неделе», которое выйдет в эфир в воскресенье, сообщают Рамблер/новости.

«Я не думаю, что я не недооценивал его. Но мне кажется, что я недооценил то, в какой степени в новую информационную эпоху дезинформация, кибервзломы и тому подобное могут оказать влияние на наше открытое общество, на наши открытые системы, вмешиваясь в наши демократические практики, делая это все стремительнее», - заявил он.

Барак Обама добавил, что «такого рода вещи могут случиться снова», поэтому Департамент внутренней безопасности и разведка должны быть к этому готовы.

«Мы должны напомнить себе, что мы находимся в одной общей команде. Владимир Путин не в нашей команде», -- заметил Обама.

Он также заявил, что в последнее время нередко слышит комментарии, из которых следует, что некоторые «республиканцы, эксперты или ведущие на телевидении, которые, как кажется, больше доверяют Владимиру Путину, чем соотечественникам- американцам, так как те являются демократами».

«Так быть не должно», - считает Обама.