Обама считает, что давал верную оценку Путину

Президент США Барак Обама в интервью телекомпании ABC, которое выйдет в эфир 8 января, заявил, что не недооценивал президента РФ Владимира Путина , однако был неверного мнения о том, к какому эффекту могут привести "дезинформация и кибервзломы".

"Я не думаю, что я не недооценивал его, - сказал хозяин Белого дома, срок полномочий которого истекает 20 января. - Но, думаю, я недооценил то, в какой степени в информационную эпоху дезинформация, кибервзломы и прочие (подобные действия) могут оказать влияние на наше открытое общество, на наши открытые системы, вмешиваясь в наши демократические практики, делая это, как мне кажется, все быстрее".

"Мы в последнее время видели много комментариев, из которых следует, что есть республиканцы, эксперты или ведущие на телевидении, которые, как кажется, больше доверяют Владимиру Путину, чем соотечественникам- американцам, так как те являются демократами", - констатировал Обама. "Так быть не должно", - подчеркнул он, добавив, что указанная ситуация вызывает у него серьезное беспокойство.

ФБР и США ранее открыто обвинили Россию в попытках оказать влияние на прошедшие в стране президентские выборы. К такому выводу пришли ЦРУ Агентство национальной безопасности , о чем говорится в распространенной в пятницу незасекреченной версии доклада о кибератаках, приписываемых РФ.