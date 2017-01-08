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Обама считает, что давал верную оценку Путину
Президент США Барак Обама в интервью телекомпании ABC, которое выйдет в эфир 8 января, заявил, что не недооценивал президента РФ Владимира Путина, однако был неверного мнения о том, к какому эффекту могут привести "дезинформация и кибервзломы".
"Я не думаю, что я не недооценивал его, - сказал хозяин Белого дома, срок полномочий которого истекает 20 января. - Но, думаю, я недооценил то, в какой степени в информационную эпоху дезинформация, кибервзломы и прочие (подобные действия) могут оказать влияние на наше открытое общество, на наши открытые системы, вмешиваясь в наши демократические практики, делая это, как мне кажется, все быстрее".
"Мы в последнее время видели много комментариев, из которых следует, что есть республиканцы, эксперты или ведущие на телевидении, которые, как кажется, больше доверяют Владимиру Путину, чем соотечественникам- американцам, так как те являются демократами", - констатировал Обама. "Так быть не должно", - подчеркнул он, добавив, что указанная ситуация вызывает у него серьезное беспокойство.
США ранее открыто обвинили Россию в попытках оказать влияние на прошедшие в стране президентские выборы. К такому выводу пришли ЦРУ, ФБР и Агентство национальной безопасности, о чем говорится в распространенной в пятницу незасекреченной версии доклада о кибератаках, приписываемых РФ.
Москва решительно отвергает заявления Вашингтона относительно хакерских атак. Президент Путин, комментируя эту тему, отмечал, что проигравшая сторона всегда ищет виноватых на стороне. Он также обращал внимание на то, что главное - это "суть информации", которую хакеры предоставили обществу. По мнению Путина, "лучшим доказательством того, что хакеры вскрыли правдивую информацию, является то, что руководитель Национального комитета Демократической партии подала в отставку, это значит, что она признала, что хакеры показали правду".
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