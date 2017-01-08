Ошибочка вышла. Зампредседателя Рады запуталась в ущербах от санкций

Очередной высокопоставленный украинский политик совершил публичную ошибку, поставив себя в глупое положение. Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко перепутала факты, приписав России экономический ущерб, который, на самом деле, понес Евросоюз

Геращенко разместила в Facebook пост, что санкции ЕС стоили России 17, 5 млрд евро, со ссылкой на статью "Европейской правды", где говорилось о том, что, напротив, Евросоюз потерял от введения санкции 17, 5 млрд евро.