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Ошибочка вышла. Зампредседателя Рады запуталась в ущербах от санкций
Фото: facebook.com / Iryna Gerashchenko
Очередной высокопоставленный украинский политик совершил публичную ошибку, поставив себя в глупое положение. Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко перепутала факты, приписав России экономический ущерб, который, на самом деле, понес Евросоюз.
Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на украинское издание «Вести».
Геращенко разместила в Facebook пост, что санкции ЕС стоили России 17, 5 млрд евро, со ссылкой на статью "Европейской правды", где говорилось о том, что, напротив, Евросоюз потерял от введения санкции 17, 5 млрд евро.
Когда Геращенко указали на ошибку, она удалила запись. Однако скриншот сохранился, его приводят журналисты издания.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что «украинская оккупация – это временное явление».
Секрет Фирмы рассказал, когда отменят санкции против России.
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