Украина возобновит подачу воды в Луганск

Компания «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) возобновила подачу электричества на Попаснянский водоканал, снабжающий город Луганск и его окрестности. Таким образом, в подконтрольный ополченцам район снова начнет поставляться вода. Об этом заявил гендиректор фирмы Владимир Грицай в эфире «Громадського радио» в субботу, 7 января.

По словам Грицая, компания получила от водоканала почти шесть миллионов гривен долга за электроэнергию. Глава ЛЭО добавил, что организация обязана выплатить его фирме еще порядка 122-123 миллионов гривен.

До этого Попаснянский водоканал получил 10,5 миллиона гривен задолженности с районов самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины заявили, что это стало первой оплатой после года переговоров с республикой.

В начале декабря представитель ЛНР на переговорах в Минске рассказал, что Киев значительно сократил подачу воды в регион. В ноябре украинские власти пригрозили отключить водоснабжение республики из-за ее долгов.

Донецкая и Луганская народные республики были провозглашены весной 2014 года по итогам прошедших референдумов о независимости. В апреле того же года Киев объявил о силовой операции против данных регионов.