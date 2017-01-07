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В Польше из-за морозов погибли десять человек
Жертвами сильного похолодания в Польше за последние двое суток стали десять человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление властей.
"Семь человек скончались в пятницу, этот день принес самое большое число смертей с начала зимы. Еще три жертвы были обнаружены накануне", — заявила представитель Государственного центра безопасности Польши.
Синоптики прогнозируют, что в субботу температура в ряде регионов опустится до —14 градусов.
Полиция призвала население оказывать помощь людям, подверженным риску переохлаждения, особенно бездомным. Власти опасаются, что число жертв заморозков может возрасти.
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