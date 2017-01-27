Главное сейчас
-
Администрация Трампа подготовила приказ об отмене санкций против России
-
Дозвонившийся в эфир украинского ТВ рассказал о жизни в Крыму
-
Для Мары Багдасарян оставили сообщение на стене возле изолятора
-
Очевидцы сообщили о беспорядках у Савеловского вокзала
-
Дачи, бани и заборы могут обложить тройным налогом
Главные события у вас в почте
Песков рассказал детали предстоящего разговора Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ходе телефонного разговора главы государства Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом стороны намерены обменяться мнениями по основным параметрам текущего состояния двусторонних отношений, передает РИА "Новости".
Также Песков добавил, что Путин в ходе разговора намерен поздравить Трампа со вступлением в должность.
"Путин имеет в виду поздравить президента Трампа со вступлением в должность президента США. И, разумеется, обычно в ходе таких контактов происходит обмен мнениями по основным параметрам текущего состояния двусторонних отношений", - сказал пресс-секретарь.
По его словам, разговор политиков состоится в субботу, 28 января, вечером по Москве.
"Это первый телефонный контакт уже после вступления в должность президента Трампа, поэтому, безусловно, ожидать от такого телефонного разговора субстантивных контактов по всему периметру вряд ли приходится. Посмотрим, давайте просто наберемся терпения. Мы дадим сообщение о результатах этого разговора", - заключил Песков.
Оставить комментарий