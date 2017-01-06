СМИ: Хиллари Клинтон может баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка
Главное сейчас
RT на русском

СМИ: Хиллари Клинтон может баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка

Клинтон поборется за пост мэра Нью-Йорка
Фото:
Экс-кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в частной беседе с высшим руководством партии не исключила возможности баллотироваться на пост мэра Нью-Йорка. Об этом сообщает New York Daily News со ссылкой на информированный источник.
«Клинтон, которую многие демократы из Нью-Йорка просят «вернуться в игру», во время разговора не исключила, что составит конкуренцию Биллу Де Блазио в борьбе за пост мэра», — заявил источник.
Выборы мэра Нью-Йорка состоятся 7 ноября 2017 года.
В ноябре 2016 года Хиллари Клинтон проиграла на президентских выборах республиканцу Дональду Трампу.
Еще 3 источника
В мире США
Демократическая партия США
Хиллари Клинтон Билл Де Дональд Трамп
Оставить комментарий

RT на русском: последние новости