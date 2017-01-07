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Трамп готовит жесткий ответ на кибератаки
По словам избранного 48-го вице-президента США Майка Пенса, в ответ на кибератаки со стороны Дональда Трампа последует жесткая реакция.
Дональд Трамп разработает меры по противодействию хакерским атакам в первые месяцы президентства
Судя по всему, представленный ранее американской разведкой доклад, содержащий свидетельства о попытках вмешательства в ход избирательной кампании на президентских выборах, убедил Трампа в том, что ему действительно предстоит заняться вопросами кибербезопасности.
Об этом заявил будущий вице-президент США Майк Пенс, заверивший, что со стороны Трампа непременно последует жесткий и агрессивный подход в борьбе с уязвимостью перед атаками хакеров.
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