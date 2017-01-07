Трамп готовит жесткий ответ на кибератаки

По словам избранного 48-го вице-президента США Майка Пенса, в ответ на кибератаки со стороны Дональда Трампа последует жесткая реакция.

Дональд Трамп разработает меры по противодействию хакерским атакам в первые месяцы президентства

Судя по всему, представленный ранее американской разведкой доклад, содержащий свидетельства о попытках вмешательства в ход избирательной кампании на президентских выборах, убедил Трампа в том, что ему действительно предстоит заняться вопросами кибербезопасности.