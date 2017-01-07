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Израиль сократил финансирование ООН после резолюции о поселениях
Израиль сократил взносы в бюджет ООН на $6 млн после того, как организация приняла резолюцию, требующую прекратить строительство поселений на палестинских землях, передает ТАСС.
"Израиль приостановит выплату части взносов в ООН, равную примерно $6 млн, в ответ на принятую Советом Безопасности резолюцию 2334. Эта сумма соответствует части бюджета ООН, которая выделяется на финансирование антиизраильских структур. Израилю неразумно содержать подобные агентства", — говорится в сообщении.
Ранее члены палаты представителей конгресса США осудили Организацию Объединенных Наций (ООН) за резолюцию по поселенческой деятельности Израиля.
23 декабря 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием прекратить строительство поселений Израиля на палестинских территориях.
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