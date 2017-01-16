Штаб Трампа: действия разведки США недопустимы

Действия руководства разведки США недопустимы и сами спецслужбы страны нуждаются в перестройке.

Ньют Гингрич. Об этом заявил телеканалу Си-би-эс доверенное лицо избранного президента США Дональда Трампа

«Самая верхушка (разведслужб), куда входят политические назначенцы, безусловно предала и нанесла ущерб всему разведсообществу. Я считаю, что их действия абсолютно недопустимы», – цитирует ТАСС Гингрича.

Более того, он посоветовал Трампу после вступления в должность провести перестройку разведывательной системы США.

Ранее сообщалось, что руководители американских разведслужб на специальной встрече ознакомили Трампа с якобы имеющимися свидетельствами наличия у российских спецслужб компромата на него.