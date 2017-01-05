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Псаки провела мастер-класс для нового пресс-секретаря Белого дома
Джен Псаки приняла участие в мастер-классе для будущего пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера. Она в качестве директора по коммуникациям администрации Барака Обамы и официальный представитель Белого дома Джош Эрнест пообщались с избранником Дональда Трампа.
"У меня вчера была возможность встретиться с Шоном Спайсером — господином, которого избранный президент выбрал, чтобы быть моим преемником", - рассказал о прошедшей встрече Эрнест.
Он также добавил, что в ходе беседы он и Псаки рассказали Спайсеру, "каково это — работать в Белом доме" и поделился своим опытом.
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