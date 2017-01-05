Псаки провела мастер-класс для нового пресс-секретаря Белого дома

"У меня вчера была возможность встретиться с Шоном Спайсером — господином, которого избранный президент выбрал, чтобы быть моим преемником", - рассказал о прошедшей встрече Эрнест.

Он также добавил, что в ходе беседы он и Псаки рассказали Спайсеру, "каково это — работать в Белом доме" и поделился своим опытом.