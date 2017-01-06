Помощница Трампа: Россия не хотела его победы

Помощница избранного президента США Дональда Трампа Келлиэн Конуэй считает, что Россия не хотела победы Трампа на выборах. Об этом она заявила в эфире CNN.

"Русские не хотели его победы, потому что он сказал очень ясно и во время кампании, и теперь, как избранный президент, что он собирается модернизировать ядерный потенциал, он будет призывать к увеличению оборонного бюджета и развивать добычу нефти и газа - все, что идет вразрез с экономическими и военными интересами России", - сказала Конуэй.