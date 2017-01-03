СБУ может запретить въезд на Украину Марин Ле Пен за ее слова о Крыме

Служба безопасности Украины (СБУ) может запретить въезд на Украину лидеру французской партии "Народный фронт" Марин Ле Пен после ее высказываний о законности возвращения Крыма в состав России. Об этом сообщил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

"Если официальные личности делают такие заявления, то наша служба и Министерство иностранных дел оценивают их и реагируют соответствующим образом. Я не исключаю, что Ле Пен будет закрыт въезд или будут приняты еще какие-то меры", - сказал Ткачук изданию "Обозреватель", добавив, что в обсуждении данного вопроса будет участвовать МИД Украины, так как запрет будет касаться иностранного гражданина.

Ранее Марин Ле Пен заявила в эфире телеканала BFMTV, что "не считает присоединение Крыма незаконным", а также не видит оснований ставить под сомнение состоявшийся там референдум о воссоединении с Россией. При этом, власти Франции не признали возвращение Крыма в состав России.