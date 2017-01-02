Аксенов: украинских нацистов ждет новый Нюрнберг

В Киеве украинские националисты устроили уже традиционное факельное шествие. По образу нацистской Германии и по случаю дня рождения Степана Бандеры — лидера запрещенной в России организации ОУН. Марш прошел по центральным улицам города и завершился на Майдане. По данным СМИ, в акции приняли участие более тысячи человек. За порядком следили 700 полицейских и военнослужащих.

Глава Крыма Сергей Аксенов так прокомментировал марш националистов: "На Украине появилась недобрая традиция встречать Новый год празднованием дня рождения нациста и палача Бандеры. Его идейные потомки продолжают разрушать украинскую государственность и уничтожать международный имидж этой страны".

Аксенов отметил в своем Facebook, что даже Польша, долго терпевшая украинские выходки, в ультимативной форме призвала Киев отказаться от этого "всемирного позора Украины". Глава Крыма уверен, что "украинских нацистов ждет новый Нюрнберг".