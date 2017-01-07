Депутат Рады планирует захватить власть на Украине

Накануне на Youtube была опубликована телефонная запись разговора украинского депутата Сергея Пашинского и бывшего лидера партии «Укроп» Геннадия Корбана, в котором они говорят о захвате власти на Украине.

Видео с записью разговора на своей странице в Facebook выложил бывший заместитель главы администрации украинского президента Андрей Портнов. По данным издания «Страна.ua» , разговор состоялся в марте 2015 года, когда Корбан и его команда после конфликта с Петром Порошенко были вынуждены уйти из Днепропетровской облгосадминистрации, которую возглавлял Корбан, передают Рамблер/новости.

Пашинский в беседе упоминает о захвате власти для процветания страны. «Когда мы захватим власть, мы с тобой будем руководить этой страной, чтоб она процветала..», -- произносит он.

Он также добавляет, что необходимо «расстрелять» окружение Порошенко, которое врет ему, что «мы его враги». «Только врут, ничего делать не могут, даже воровать не умеют», -- говорит он.