СМИ: операция по поимке напавшего на клуб в Стамбуле прошла безуспешно

Турецкая полиция в ночь на вторник провела спецоперацию в Стамбуле по поиску террориста, расстрелявшего посетителей ночного клуба в новогоднюю ночь, сообщает газета Daily Sabah.

По данным издания, представители правоохранительных органов провели операцию в районе Зейтинбурну в понедельник с целью задержания подозреваемого в совершении теракта в новогоднюю ночь.

Агентство Ассошиэйтед Пресс, в свою очередь, сообщило о завершении спецоперации. По данным агентства, полиция никого не задержала.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу.

По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. По данным агентства Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

В настоящий момент полиция продолжает устанавливать личность террориста, который, как сообщили турецкие СМИ со ссылкой на источники в полиции, является гражданином Узбекистана или Киргизии.