Все превратится в тыкву: Пан Ги Мун сравнил себя с Золушкой

Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, во время своего выступления перед дипломатами ООН, Пан Ги Мун заявил, что чувствует себя "как Золушка, потому что завтра в полночь все изменится".

"Завтра ночью в канун Нового года я буду на церемонии опускания шара на Таймс-Сквер (ежегодная новогодняя церемония в центре Нью-Йорка — ред). Миллионы людей будут наблюдать, как я потеряю работу", - добавил генеральный секретарь ООН.

Пан Ги Мун покидает пост главы Организации объединенных наций (ООН) в субботу, 31 декабря. Данную должность он занимал в течение двух пятилетних сроков. На первый срок Пан Ги Мун был назначен в 2007 году, сменив на посту генерального секретаря ООН Кофи Аннана . До этого, с января 2004 года по декабрь 2006, Пан Ги Мун был главой МИД Южной Кореи.