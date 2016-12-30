Путин ввел санкции против КНДР

Россия ввела санкции против КНДР. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин . Ограничительные меры были приняты в связи с ракетными испытаниями, проведенными Пхеньяном. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.

Принимая санкции в отношении КНДР, российская сторона исполняет резолюцию 2270 Совета Безопасности Организации объединенных наций ООН ) от 2 марта 2016 года. Ограничительные меры против Пхеньяна включают запрет на поставки материалов, оборудования и технологий, используемых северокорейской стороной для осуществления ядерной программы.

Также Россия обязуется прекратить поставки авиационного топлива и топлива для реактивных двигателей и отказывается от покупок титановой руды, угля и железной руды у Северной Кореи. Новые санкции против КНДР были введены ООН 30 ноября 2016 года.