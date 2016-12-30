Украинским военным официально разрешили сбивать самолеты

Власти Украины разрешили военным открывать огонь по чужим самолетам, в случае, если те незаконно нарушают границу Украины, либо подозреваются в совершении террористических актов в воздушном пространстве страны. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Lenta.ru.

Текст постановления с разрешением был опубликован на сайте кабинета министров

Так, согласно документу, дежурные силы имеют право применить оружие и боевую технику после предупредительного огня из оружия дежурных самолетов-перехватчиков с целью пресечения нарушений границы государства вооруженными воздушными судами других стран. Но сделать это военные смогут только в случае, если последние не станут выполняют команд (сигналов) самолетов-перехватчиков. И, наконец, в документе прописано и вовсе «прекращение противоправных действий воздушных судов, если они используются с целью осуществления террористического акта в воздушном пространстве Украины, в том числе в районе проведения антитеррористической операции». Последнее означает стрельбу на поражение.