Порошенко анонсировал «конкретный» разговор с Трампом

Замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев рассказал, что визит Петра Порошенко в США и его встреча с новым американским лидером Дональдом Трампом намечены на февраль 2017 года. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Обозреватель»

«Более конкретный разговор будет происходить уже после церемонии инаугурации [Трампа]. Мы готовим визит Петра Порошенко в США на февраль 2017 года», - заявил Елисеев.

По его словам, произошедший ранее телефонный разговор между Трапом и Порошенко был «дружественным». «Первый блин не стал комом – это хорошо. Новоизбранный президент США, конечно, поинтересовался ситуацией на Донбассе. Было видно, что Дональд Трамп начинает знакомиться с украинским досье. Это также прекрасно», - отметил чиновник. По его мнению, сам факт разговора двух президентов свидетельствует о том, что Трамп «готов выстраивать двусторонний диалог».

Порошенко и Трамп поговорили по телефону 15 ноября. До этого украинский президент поздравил Трампа с победой на выборах и пригласил его посетить Украину.