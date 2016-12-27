Украина получила предновогодний транш МВФ

«Указанные безвозмездные и безвозвратные ресурсы были предоставлены Украине по результатам проведения Европейской комиссией оценки внедрения Украиной реформ в сферах борьбы с коррупцией, улучшения прозрачности и подотчётности в сфере управления государственными финансами, реформы сферы государственного управления, внедрения конституционной реформы и гармонизации избирательного законодательства и законодательства о финансировании политических партий», - говорится в заявлении ведомства.

Как говорится в публикации, денежные средства пришли Украине по Соглашению о финансировании, которое было заключено между правительством страны и Европейской комиссией в 2014 году. Второй транш, как отмечается в сообщении, является заключительным в рамках договора Украины и ЕС. Первый транш в размере 250 миллионов евро киевские власти получили в 2014 году.