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Украина получила предновогодний транш МВФ
Киев получил от Европейского союза второй транш финансовой помощи. Сумма транша составила 55,125 миллионов евро. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт министерства финансов Украины.
«Указанные безвозмездные и безвозвратные ресурсы были предоставлены Украине по результатам проведения Европейской комиссией оценки внедрения Украиной реформ в сферах борьбы с коррупцией, улучшения прозрачности и подотчётности в сфере управления государственными финансами, реформы сферы государственного управления, внедрения конституционной реформы и гармонизации избирательного законодательства и законодательства о финансировании политических партий», - говорится в заявлении ведомства.
Как говорится в публикации, денежные средства пришли Украине по Соглашению о финансировании, которое было заключено между правительством страны и Европейской комиссией в 2014 году. Второй транш, как отмечается в сообщении, является заключительным в рамках договора Украины и ЕС. Первый транш в размере 250 миллионов евро киевские власти получили в 2014 году.
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