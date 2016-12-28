Парламент Кубы ограничил использование имени Фиделя Кастро , запретив называть в его честь площади, проспекты, улицы и парки.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на Национальную ассамблею народной власти, как называется парламент страны.

Кроме того, законодатели запретили ставить памятники Кастро, использовать его образ в коммерческих целях, сообщает ТАСС.

При этом парламентарии заявили, что такова была воля самого команданте.