«Правый сектор» уничтожил «народный мемориал» в память о жертвах катастрофы Ту-154

В Одессе представители запрещенной в России радикальной организации «Правый сектор» уничтожили цветы, оставленные в память о погибших в катастрофе Ту-154, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на профиль в Фейсбуке лидера организации Сергея Стерненко.

Стерненко опубликовал фото, на котором видно, как за его спиной члены организации собирают цветы у забора.

«Генеральная уборка под консульством РФ», — подписал Стерненко свой снимок.

Самолет Минобороны Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера, разбился утром в воскресенье, 25 декабря. По последним данным, спасатели обнаружили тела 15 погибших.

Всего на борту самолета находились 92 человека - 8 членов экипажа и 84 пассажира. Среди них 8 военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, Елизавета Глинка и двое федеральных госслужащих.