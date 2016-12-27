Главное сейчас
Главные события у вас в почте
"Редкостный трус". Киевский полицейский рассказал о страхе Авакова перед подчиненными
Фото: Nazar Furyk / Zumapress / Globallookpress.com
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков испытывает страх перед своими подчиненными. С таким заявлением выступил киевский полицейский Борис Красовский. Слова сотрудника украинских правоохранительных органов передают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт стража порядка в Facebook.
«Аваков — редкостный трус. В день открытия памятника погибшим милиционерам на базе полка особого назначения «Миротворец» к нам приехал Аваков, и бойцам, которые заступили в наряд, не выдали оружие», — заявил Красовский.
По словам Красовского, безоружные полицейские были вынуждены охранять оружейные комнаты и склады спецсредств.
Памятник погибшим во время так называемой антитеррористической операции (АТО) милиционерам полка «Миротворец» был открыт 18 ноября в городе Боярка Киевской области.
12 декабря появилась информация, что Аваков сбежал за границу в связи с инцидентом в поселке Княжичи Киевской области, где в ходе перестрелки были убиты шесть сотрудников полиции.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Lenta.ru
-
РИА Новости
-
Деловая газета «Взгляд»