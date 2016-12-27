«Редкостный трус». Киевский полицейский рассказал о страхе Авакова перед подчиненными

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков испытывает страх перед своими подчиненными. С таким заявлением выступил киевский полицейский Борис Красовский. Слова сотрудника украинских правоохранительных органов передают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт стража порядка в Facebook.

«Аваков — редкостный трус. В день открытия памятника погибшим милиционерам на базе полка особого назначения «Миротворец» к нам приехал Аваков, и бойцам, которые заступили в наряд, не выдали оружие», — заявил Красовский.

По словам Красовского, безоружные полицейские были вынуждены охранять оружейные комнаты и склады спецсредств.

Памятник погибшим во время так называемой антитеррористической операции (АТО) милиционерам полка «Миротворец» был открыт 18 ноября в городе Боярка Киевской области.

12 декабря появилась информация, что Аваков сбежал за границу в связи с инцидентом в поселке Княжичи Киевской области, где в ходе перестрелки были убиты шесть сотрудников полиции.