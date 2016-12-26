Комбат Семенченко объявил о начале блокады Донбасса

Украинские ветераны так называемой войны за независимость начали блокаду Донбасса. О начале акции в своем аккаунте в Facebook написал депутат Рады Семен Семенченко.

«Истёк срок ультиматума, который объявили российским наёмникам ЛНР/ДНР ветераны Войны за Независимость. Ветераны начинают действия по блокаде торговли с оккупированными территориями, на которые наживают миллионы как главари т.н. ДНР/ЛНР, так и "украинские" олигархи и чиновники», — написал Семенченко.

Ультиматум батальоны «Донбасс» и «Айдар» руководству и ополченцам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик выдвинули 16 декабря. Украинские силовики требовали освободить всех пленных военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ). В случае неисполнения требований участники батальонов грозились организовать блокаду неподконтрольных киевским властям территорий. Конфликт на юго-востоке Украины начался весной 2014 года после того, как жители Луганской и Донецкой областей провозгласили образование независимых республик. Для подавления массовых народных выступлений было объявлена так называемая антитеррористическая операция (АТО). По данным Организации объединенных наций (ООН), за время конфликта в регионе погибло порядка 10 тысяч человек.