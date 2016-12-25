Советник Порошенко предложил принести к посольству РФ бутылочку «Боярышника»

В соцсети Fаcebook продолжаются глумления над памятью погибших в авиакатастрофе близ Сочи. На этот раз высказался советник украинского президента Порошенко - Юрий Бирюков . Он посчитал возможным от имени всех украинцев написать об их радости, вызванной гибелью самолета. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Fаcebook.

«Жители соседской орды искренне не понимают причины, по которой мы радуемся гибели 80-ти военнослужащих армии орды…Грохнулся самолет МО РФ ... Появилось только одно желание - отнести к посольству орды бутылочку Боярышника», - написал советник Порошенко Юрий Бирюков.

Ранее светская обозревательница Божена Рынска назвала «преступниками» журналистов НТВ, погибших в катастрофе лайнера возле Сочи. По ее словам, она «счастлива, когда с преступниками, на которых не найти управы в суде, разбираются небеса».

Отметим, что администрация Facebook пока никак не отреагировала на циничные оскорбления со стороны некоторых пользователей.