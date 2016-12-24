В МВД Турции считают, что убийца посла РФ Карлова действовал не в одиночку

Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".

"Мы стараемся выявить связи террориста как внутри Турции, так и за ее пределами. На данном этапе четко определена связь убийцы с террористическим течением (оппозиционного исламского проповедника) Фетхуллаха Гюлена . Покушение – не результат личной инициативы террориста, теракт был спланирован", — цитирует министра агентство Anadolu.

По его словам, следствие по делу о покушении на Карлова выявило очень важные подробности теракта, однако на данном этапе в интересах следствия было бы неверно обнародовать детали расследования, которое продолжается в тесной связке с экспертами из России.

Как отметил Сойлу, теракты, совершенные в Турции после парламентских выборов в июне 2015 года, и вооруженное нападение на российского дипломата взаимосвязаны и являются цепью единого плана.

"Террористы PПК (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана), течение Фетхуллаха Гюлена (FETÖ) и (запрещенная в РФ террористическая группировка) "Исламское государство" – это лишь инструменты в одной большой игре", — сказал министр, добавив, что покушение на Карлова является результатом действий сил, которые пытаются пресечь усилия по обеспечению мира на Ближнем Востоке.

"Турция и Россия не попадут на подобные ловушки. Политическая воля, проявленная Москвой, является ярким тому подтверждением и это вселяет в нас надежду. Я вновь выражаю соболезнование России и дружественному российскому народу", — сказал Сойлу.