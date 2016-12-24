Марин Ле Пен выступила за выход Франции из ЕС и НАТО

Frexit Марин Ле Пен провозгласила частью своей политики, уточнив, что она намерена участвовать в президентских выборах.

Она заявила, что считает единую европейскую валюту инструментом шантажа, передают Рамблер/новости со ссылкой на греческую газету «Демократия»

«Где евро, там выросшие цены, налоги и безработица, в этих странах уменьшились заработные платы и пенсии, а граждане стали беднее»,— отметила она.

Марин Ле Пен также заявила, что НАТО давно потеряла свой смысл, и поэтому Франции стоит задуматься, имеет ли смысл оставаться в организации. «Она была создана, когда существовала угроза Варшавского договора и экспансии коммунистического Советского Союза. СССР больше нет, как нет и Варшавского договора. Вашингтон поддерживает существование НАТО для обслуживания своих целей в Европе», — сказала Ле Пен.