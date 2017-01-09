Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Какие ваши доказательства? Wikileaks оценили доклад США о кибератаках РФ
В Wikileaks прокомментировали опубликованную американскими спецслужбами информацию об «атаке русских хакеров» на США. В некоммерческой организации указали на «плохие источники» и «отсутствие доказательств» в докладе. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт организации в Twitter.
US government's declassified "Russian hacking" report has the curious disclaimer that it is based on watching TV and reading Tweets. pic.twitter.com/Ac1Iyec839— WikiLeaks (@wikileaks) 6 января 2017 г.
Как отметили в WikiLeaks, доклад американской разведки о «вмешательстве России» в выборный процесс в стране «основан на просмотре ТВ и чтении Twitter». В качестве доказательства в некоммерческой организации привели часть доклада, в котором говорится о данных спецслужб, основанных на «поведении лояльных Кремлю политиков, государственных средствах массовой информации и соцсетях прокремлевских политиков, которые Кремль напрямую использует для передачи сообщений или которые подотчетны Кремлю».
6 января из рассекреченной части доклада ЦРУ, ФБР и Агентства национальной безопасности США стало известно, что, по версии американских спецслужб, президент России Владимир Путин 2016 году дал поручение российским хакерам начать кампанию по «подрыву веры общества в демократический процесс в США». Также целями хакеров, как утверждается в докладе, был подрыв рейтинга кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Разведка также предполагает, что ГРУ использовали хакера Guccifer 2.0, а также DCLeaks.com и WikiLeaks для обнародования украденной информации. В Москве подобные обвинения неоднократно называли «абсурдными». На выборах президента США 8 ноября победил кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Политик вступит в должность 20 января 2017 года. Трамп назвал скандал с кибератаками на США «политической охотой на ведьм» его оппонентов, проигравших выборы.
Wikileaks Республиканская партия США ЦРУ АНБ Еще 3 тега
Оставить комментарий