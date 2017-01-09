Какие ваши доказательства? Wikileaks оценили доклад США о кибератаках РФ

Wikileaks прокомментировали опубликованную американскими спецслужбами информацию об «атаке русских хакеров» на США. В некоммерческой организации указали на «плохие источники» и «отсутствие доказательств» в докладе. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт организации в Twitter.

US government's declassified "Russian hacking" report has the curious disclaimer that it is based on watching TV and reading Tweets. pic.twitter.com/Ac1Iyec839 — WikiLeaks (@wikileaks) 6 января 2017 г.

Как отметили в WikiLeaks, доклад американской разведки о «вмешательстве России» в выборный процесс в стране «основан на просмотре ТВ и чтении Twitter». В качестве доказательства в некоммерческой организации привели часть доклада, в котором говорится о данных спецслужб, основанных на «поведении лояльных Кремлю политиков, государственных средствах массовой информации и соцсетях прокремлевских политиков, которые Кремль напрямую использует для передачи сообщений или которые подотчетны Кремлю».