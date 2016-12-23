Глава СБУ предложил обсудить «автономию украинской Тюмени»

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в России тоже следует обсудить автономию «украинской» Тюмени или Дальнего Востока, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на информационно агентство «Укринформ» . «Возможно, в России тоже следует обсудить автономию украинской Тюмени или Дальнего Востока? Может мы тоже найдем для этого достаточно местных активистов и партийцев? Согласитесь — заманчивая идея!» — сказал Грицак.

По его словам, в России жестко пресекаются сепаратистские настроения. Однако именно за это Кремль и критикует власти Киева.

«Мы снова возвращаемся к русской философии «двоемыслия». Посмотрите, как российские власти жестко пресекают любые попытки усиления самостоятельности регионов в РФ. Например, в Краснодарском крае за призывы к тому, что в Украине они «политкорректно» называют «децентрализацией», женщину привлекли к уголовной ответственности. Подавлена попытка обсуждения «децентрализации» Сибири», – сказал руководитель СБУ.