МИД Польши обвинил Туска в антипольских высказываниях

«Это трудный случай, поскольку это первый раз, когда европейский чиновник выступает против своей собственной страны. Это действительно невероятное событие», — заявил Ващиковский в интервью wPolityce.

Так министр прокомментировал слова Туска, усомнившегося в законности принятия бюджета страны.