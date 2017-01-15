МИД Польши обвинил Туска в антипольских высказываниях
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МИД Польши обвинил Туска в антипольских высказываниях

МИД Польши: «Туск выступает против собственной страны»
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Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что глава Евросовета Дональд Туск выступает против собственной страны.
«Это трудный случай, поскольку это первый раз, когда европейский чиновник выступает против своей собственной страны. Это действительно невероятное событие», — заявил Ващиковский в интервью wPolityce.
Так министр прокомментировал слова Туска, усомнившегося в законности принятия бюджета страны.
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