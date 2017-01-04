МИД Турции: убийца российского посла был связан со сторонниками Гюлена
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МИД Турции: убийца российского посла был связан со сторонниками Гюлена

Появились новые подробности в деле об убийстве посла РФ
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о наличии информации, согласно которой есть связь между убийцей российского посла Андрея Карлова и организацией проповедника Фетхуллаха Гюлена. Об этом сообщает Anadolu.
«Информация и документы, имеющиеся в нашем распоряжении, говорят о том, что убийца был связан с террористами Фетуллаха Гюлена», — приводит агентство слова Чавушоглу.
Турецкий министр также отметил, что никто из близких и родственников убийцы российского дипломата Мевлюта Мерта Алтынташа не захотел забирать его тело из морга.
Ранее сообщалось, что Алтынташ с октября 2016 года собирал информацию о российском дипломате.
Посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря в Анкаре во время выступления на выставке в Центре современного искусства.
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