Москвичей предупредили о гололедице

В Москве в ночь на среду, 15 ноября, ожидается похолодание. Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного комплекса городского хозяйства.

В пресс-службе отметили, что специалисты непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

В Гидрометцентр России пояснили, в свою очередь, что в среду, 15 ноября, возможны небольшие осадки (дождь и мокрый снег).

Ночью столбики термометров будут колебаться в диапазоне от 0° до +2°, по области — от -2° до +3°. Днем в Москве ожидается до +4°, в Подмосковье — от -1° до +4°, ветер 2-7 метров в секунду. Местами возможна гололедица.