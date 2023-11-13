В Симферополе штормовой ветер повалил больше 40 деревьев
Штормовой ветер в Симферополе за сутки повалил больше 40 деревьев, повреждено порядка пяти автомобилей, сообщил ТАСС директор муниципального бюджетного учреждения "Город" Антон Гумен.
"Есть пострадавшие машины, которые стояли под ветками большими. Точное количество не скажу, но в районе пяти. А по упавшим деревьям у нас больше 40 заявок за сутки, 32 из них мы уже отработали, остальные в процессе. За ближайшие сутки планируем закончить", - сказал Гумен.
Директор учреждения уточнил, что люди не пострадали. В ликвидации последствий участвует 35 единиц техники.
Ранее в Крыму на выходные объявили штормовое предупреждение из-за дождей и сильного ветра до 25 м/с. В воскресенье из-за ветра работу приостанавливала Керченская паромная переправа.