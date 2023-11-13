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В Симферополе штормовой ветер повалил больше 40 деревьев

Штормовой ветер в Симферополе за сутки повалил больше 40 деревьев, повреждено порядка пяти автомобилей, сообщил ТАСС директор муниципального бюджетного учреждения "Город" Антон Гумен.

В Симферополе штормовой ветер повалил больше 40 деревьев
© РИА Новости

"Есть пострадавшие машины, которые стояли под ветками большими. Точное количество не скажу, но в районе пяти. А по упавшим деревьям у нас больше 40 заявок за сутки, 32 из них мы уже отработали, остальные в процессе. За ближайшие сутки планируем закончить", - сказал Гумен.

Директор учреждения уточнил, что люди не пострадали. В ликвидации последствий участвует 35 единиц техники.

Ранее в Крыму на выходные объявили штормовое предупреждение из-за дождей и сильного ветра до 25 м/с. В воскресенье из-за ветра работу приостанавливала Керченская паромная переправа.