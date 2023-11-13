В Симферополе штормовой ветер повалил больше 40 деревьев

"Есть пострадавшие машины, которые стояли под ветками большими. Точное количество не скажу, но в районе пяти. А по упавшим деревьям у нас больше 40 заявок за сутки, 32 из них мы уже отработали, остальные в процессе. За ближайшие сутки планируем закончить", - сказал Гумен.